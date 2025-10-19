ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почитаме най-известния български светец
Роден е вероятно през 876 г. в село Скрино край Дупница и умира на 18 август 946 г. Живее по времето на княз Борис I и цар Симеон I Велики. Най-активните му години са при царуването на цар Петър I (927-969). Основният му празник в православния календар е Отчовден на 19 октомври.
След смъртта си през 946 г. Св. Иван Рилски е погребан близо до основаната от него Рилска обител, но скоро след това Петър нарежда мощите му да бъдат пренесени в град Средец, днешна София. Вероятно тогава този първи и най-велик български светец е канонизиран.
На днешния ден се отбелязва и Денят на българския лекар. Той се чества от 1996 г., когато Българският лекарски съюз избира за покровител на медиците "Св. Иван Рилски".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България е разтърсена от тежка трагедия
23:12 / 18.10.2025
Борисов: Докато други говорят, ние показваме резултати
20:27 / 18.10.2025
Служители на "Железопътна инфраструктура" ограбиха частен имот, д...
19:47 / 18.10.2025
Още два самолета F-16 пристигнаха в Граф Игнатиево
19:48 / 18.10.2025
Пешеходец загина, след като беше пометен от автомобил в София
19:47 / 18.10.2025
Адвокат от Пловдив с коментар за Киселова: Долнище на анцуг – тов...
15:30 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS