Почитаме голям чудотворец и лечител днес

© На 31 януари отдаваме почит към паметта на на лечителите безсребърници Кир и Йоан, на мъчениците Атанасия и дъщерите й.



Свети Кир бил роден през втората половина на ІІІ век в град Каноп, Египет, и се прочул като знаменит лекар в тогавашната столица Александрия. Той бил добър християнин и лекувал с голям успех различни болести, но от никого не взимал възнаграждение за своите трудове. Затова после бил наречен безсребърник.







Използвал срещите си със страдащи от различни болести хора и вдъхновено им говорел за учението на Иисус Христос и апостолите. Препоръчвал да лекуват не само телесните си болести, но и болестите на душата - греховете, които причиняват страдания на тялото и още по-тежки страдания на душата. Мнозина от излекуваните ставали християни.



А когато започнало гонението при император Диоклетиан, лекарят Кир избягал в Арабската пустиня. Там станал монах и продължил да лекува безплатно. Заради голямата му добродетелност Бог му дал и дар на чудотворство. Нямало болест, която той да не можел да излекува в името на Христос.



Славата му растяла всеки ден и множество хора приемали християнството. Тази слава стигнала до Йерусалим, където бил дошъл от Едеса, Сирия, войникът християнин Йоан. Щом чул за лекаря Кир и за чудните му дела, Йоан отишъл, намерил го и станал негов ученик, и усърден подражател в добродетелите.







Скоро обаче Кир научил, че в родния му Каноп била затворена заради вярата си майката християнка Атанасия и дъщерите й - Теодота, Теоктиста и Евдоксия. Кир и Йоан решили да отидат в Египет и да ги подкрепят в подвига им. Там двамата лечители безсребърници веднага били заловени и измъчвани с цел да се откажат от вярата си. Но те твърдо понасяли мъченията. Пред очите им били обезглавени Атанасия и девойките, за които те се застъпили. А на 31 януари 392 г. били посечени също Кир и Йоан. Житието на всички тези мъченици написал свети Кирил Александрийски.