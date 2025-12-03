ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина знаков писател от соца
"Тази сутрин баща ми Васко Жеков пое по пътя си към вечността. Светъл път, Жеков! Почивай в мир и тишина! Ще го изпратим на 5 декември (петък) в църквата "Свети Седмочисленици“. Опелото започва точно в 12 ч.", написа тя в профила си в социалната мрежа.
Васко Жеков е роден на 9 януари 1941 г. в село Ласкар, Плевенско. Завършва специалност "Българска филология“ във Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий“.
Бил е актьор в Плевенския куклен театър. Повече от 15 години е бил редактор и завеждащ отдел във вестник "Литературен фронт“, секретар на Съюза на българските писатели, говорител на Съюза на българските художници и директор на Националния литературен музей.
Играе второстепенна роля (на д-р Берберян) във филма "Ти, който си на небето“ на режисьора Дочо Боджаков, по сценарий на Виктор Пасков.
От 70-те години на миналия век пише белетристика и издава 15 книги. Сред по-известните му романи са "Нощни телеграми", "Тревожни пари", "Пазачът на планетата", "Сбогом до другата война", "Приказки - четиво за възрастни" в три тома, сборници с разкази и новели. Награждаван многократно в литературни конкурси за разкази и романи.
