На 31 декември 2025 г. почина журналистът Светлозар Николов. За кончината му съобщиха негови близки.



Светлозар Николов е роден през 1942 г., бил е дългогодишен журналист в БТА - бил е репортер, преводач, редактор, ръководител на екип "Информация за чужбина“, кореспондент в Хавана. Преводач на художествена литература и публицистика от английски език.



Поклон пред паметта му!