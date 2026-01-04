ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина журналистът Светлозар Николов
Светлозар Николов е роден през 1942 г., бил е дългогодишен журналист в БТА - бил е репортер, преводач, редактор, ръководител на екип "Информация за чужбина“, кореспондент в Хавана. Преводач на художествена литература и публицистика от английски език.
Поклон пред паметта му!
