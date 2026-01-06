ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина журналистът Николай Стефанов
Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища, пише БТА.
Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".
Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в "Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на "Труд".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
НИМХ: Два дни сняг в цялата страна, после до минус 10 градуса
15:52 / 06.01.2026
Векилска: Доплака ми се, но не от критическата. Какво им става на...
15:31 / 06.01.2026
Lidl отчита около 20% ръст на плащанията в брой в първите дни на ...
14:53 / 06.01.2026
Бащата на Сияна обвини Цветанка Ризова в тежка липса на професион...
14:38 / 06.01.2026
Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров и на втора инстанция
14:54 / 06.01.2026
Министърът на отбраната: Няма бюджет и не можем да модернизираме ...
14:55 / 06.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Журналистът Николай Дойнов стана жертва на измама с евро
21:27 / 05.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS