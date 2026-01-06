ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина журналистът Николай Стефанов
Автор: ИА Фокус 17:13
© в-к
Отиде си журналистът Николай Стефанов. На 75 години почина нашият колега Николай Стефанов, бивш първи заместник-главен редактор на вестника в периода 1994-2000 година, припомнят от изданието.

Поклонението ще бъде в петък, 9 януари, от 12:00 ч. на Централните софийски гробища, пише БТА.

Николай Стефанов е роден в софийското село Калотина на 27 март 1950 г. Завършил е английската гимназия в София и журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Работи като репортер във вестник "Земеделско знаме" от 1974 до 1977 г., като екскурзовод в "Интерхотели – Балкантурист" (1978-1980 г.) и редактор във вестник "Учителско дело" от 1981 до 1984 г., когато постъпва като редактор в международния отдел на "Труд".







Статистика: