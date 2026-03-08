ЗАРЕЖДАНЕ...
Почина уважаван детски хирург
© Детска хирургия -
"Най-добрите си тръгват тихо, оставяйки след себе си празнота, която няма как да бъде запълнена. Детска хирургия - Пирогов загуби един от своите най-светли хора!
Днес д-р Михаил Димитров ни напусна внезапно. Той бе лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого!
Покланяме се пред професионалиста, но най-вече пред човека, който с примера си показа, че морала и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата!", пишат от клиниката по Детска хирургия.
"В Детска хирургия - Пирогов загубихме колегата, на чиито ръце винаги сме разчитали, но избираме светлината - да запазим спомена за великолепното чувство за хумор на Мишо и смеха, който ни подаряваше! Точно така искаме да се сещаме за него - с усмивка! Светъл да е пътя ти, Мишо!"
Още от категорията
/
Група Авиационни фотографи за случая с дрон на летище "Васил Левски": Твърденията не отговарят на истината
16:51
Днес е двоен празник!
08:26
Плащаме за млечни продукти до 125% над европейските цени, ако купуваме от производител, излиза два пъти по-евтино
07.03
156 евро за къща с три спални във Великобритания срещу двойна сума за тристен апартамент у нас
07.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.