Почина детският хирург д-р Михаил Димитров, съобщиха от Детската хирургия в "Пирогов"."Най-добрите си тръгват тихо, оставяйки след себе си празнота, която няма как да бъде запълнена. Детска хирургия - Пирогов загуби един от своите най-светли хора!Днес д-р Михаил Димитров ни напусна внезапно. Той бе лекар с безупречен усет, търпелив ментор на младите ни колеги и приятел, който никога не предаде никого!Покланяме се пред професионалиста, но най-вече пред човека, който с примера си показа, че морала и добротата са въпрос само на личен избор и няма как да зависят от обстоятелствата!", пишат от клиниката по Детска хирургия."В Детска хирургия - Пирогов загубихме колегата, на чиито ръце винаги сме разчитали, но избираме светлината - да запазим спомена за великолепното чувство за хумор на Мишо и смеха, който ни подаряваше! Точно така искаме да се сещаме за него - с усмивка! Светъл да е пътя ти, Мишо!"