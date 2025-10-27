ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина професор и дългогодишен преподавател
Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г. от 12.15 ч. в столичния храм "Света София“ (ул. "Париж“ 2).
Проф. Велчев остави ярка диря в ландшафтните изследвания в България. Той е автор на стотици научни и научно-популярни статии, студии, учебници и монографии. Проф. Велчев е носител на Почетния знак със синя лента на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ (2015 г.), почетен член на Българското географско дружество (2024 г.) и почетен гражданин на Земен (2024 г.). Освен вдъхновяващ преподавател на поколения студенти и продуктивен изследовател със забележителни приноси в ландшафтната география, той е човекът с главен принос за изграждането на изследователския и образователен физикогеографски стационар на Геолого-географския факултет в Земен.
С дългогодишната си преподавателска и научна дейност проф. д-р Ангел Велчев утвърждава българската школа по ландшафтознание, създавайки мост между класическите географски традиции и съвременните екологични подходи. Неговият принос се измерва не само с публикуваните трудове, но и с поколенията млади географи, които вдъхновява с любов към природата и научното познание.
Поклон пред светлата му памет!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Куриозна ситуация пред "Кауфланд", шофьор заклещи колата си под м...
13:01 / 27.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочва...
12:39 / 27.10.2025
Нови обвинения срещу кмета на Варна Благомир Коцев
12:44 / 27.10.2025
Левон Хампарцумян: Само увеличението на заплатите не е достатъчно...
13:06 / 27.10.2025
Двуетажното чудо на БДЖ: Забравените гиганти
11:58 / 27.10.2025
Едно задължение от 50 лева може да стане и 1000 след лихви и допъ...
11:27 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS