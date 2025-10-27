ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина професор и дългогодишен преподавател
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:49
©
С дълбоко прискърбие Софийският университет "Св. Климент Охридски" съобщава, че на 25 октомври 2025 г. почина проф. д-р Ангел Велчев, дългогодишен преподавател в Катедра "Ландшафтознание и опазване на природната среда“ (сега "Ландшафтна екология и опазване на природната среда“) в Геолого-географския факултет на Алма матер.

Опелото ще се състои на 30 октомври 2025 г. от 12.15 ч. в столичния храм "Света София“ (ул. "Париж“ 2).

Проф. Велчев остави ярка диря в ландшафтните изследвания в България. Той е автор на стотици научни и научно-популярни статии, студии, учебници и монографии. Проф. Велчев е носител на Почетния знак със синя лента на Софийския университет "Св. Климент Охридски“ (2015 г.), почетен член на Българското географско дружество (2024 г.) и почетен гражданин на Земен (2024 г.). Освен вдъхновяващ преподавател на поколения студенти и продуктивен изследовател със забележителни приноси в ландшафтната география, той е човекът с главен принос за изграждането на изследователския и образователен физикогеографски стационар на Геолого-географския факултет в Земен.

С дългогодишната си преподавателска и научна дейност проф. д-р Ангел Велчев утвърждава българската школа по ландшафтознание, създавайки мост между класическите географски традиции и съвременните екологични подходи. Неговият принос се измерва не само с публикуваните трудове, но и с поколенията млади географи, които вдъхновява с любов към природата и научното познание.

Поклон пред светлата му памет!







