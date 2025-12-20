Почина монах Игнатий

© Починал монах Игнатий. Тъжната вест съобщиха от Бачковския манастир "Успение Богородично". Това се е случило на 19 декември:



"На добър път, отче Игнатие, към селенията на праведните! Бог да го прости! Вечна памет и Царство небесно му!", написаха от манастира.



Монах Игнатий е приел монашеско пострижение на 28 ноември 2020 г., а през следващите години служи със смирение и отдаденост, носейки кръста на монашеския обет. Той изпълнява килийни и богослужебни послушания с особена готовност, а братята го описват като благ, скромен и напълно отдаден на Божието дело.



Въпреки че се обърна към Христос в последната трета от живота си, отче Игнатий прие истината в цялата ѝ сила и служеше безрезервно, споделят още от свещената обител.



Поклонението ще се състои на 21 декември, неделя, от 11:00 часа в манастирската църква-костница "Св. Лазар", в присъствието на игумена, братството и миряни.