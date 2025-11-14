Почина легендарен българин

© Един от най-великите български вратари Стоян Йорданов почина на 81 години. Стоян Йорданов, роден на 29 януари 1944 година, е юноша на Академик София, но най-големите си успехи постига в ЦСКА, където печели 8 титли и 5 купи, пристигайки още 17-годишен.



Има престои в Сливен и Черно море, както и 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико.



Легендарният Йорданов е на вратата на "червените“ близо десетилетие и половина – между 1963 и 1977 г. Част е от отбора на ЦСКА, изправил се в епичните полуфинали с Интер в КЕШ през 1967 г.