ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина легендарен българин
Има престои в Сливен и Черно море, както и 25 мача за националния отбор на България, участник на Мондиал 1970 в Мексико.
Легендарният Йорданов е на вратата на "червените“ близо десетилетие и половина – между 1963 и 1977 г. Част е от отбора на ЦСКА, изправил се в епичните полуфинали с Интер в КЕШ през 1967 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Наш изселник загина със самолет за гасене на пожари
15:30 / 14.11.2025
Внесен е обвинителен акт срещу мъчителите на животни
15:02 / 14.11.2025
МС предложи Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
14:16 / 14.11.2025
АПИ към шофьорите: Подготвяйте се!
14:23 / 14.11.2025
НЗОК обясни случаите, при които българските граждани могат да се ...
14:24 / 14.11.2025
Неприятна ситуация на АМ "Тракия"
13:20 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS