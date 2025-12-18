© Почина големият Боян Радев. Това съобщи във Фейсбук журналистът Иво Димитров.



"Сбогом, учителю! Ти няма как да бъдеш забравен, защото има непреходни неща, които не могат да се изтрият от времето. Благодаря ти, че ми отвори вратите към красотата на изкуството и ми подаде ръка преди много години. Ще те пазя винаги в сърцето си, Бояне!".



Боян Радев Александров е бивш състезател по класическа борба в категория до 97 кг. Той е първият двукратен олимпийски шампион в България. Роден е на 25 февруари 1942 г. в с. Мошино (днес кв. "Мошино" на Перник). Състезател по борба класически стил, състезаващ се за "Спартак“-София.



Спортни успехи



олимпийски шампион от Токио'1964 и Мексико'1968



световен шампион от Толедо през 1966 г.



световен вицешампион през 1962 и 1967 г.



европейски вицешампион през 1968 г.



спортист на годината в България за 1964, 1967 и 1968 г.



Обявен е за заслужил майстор на спорта. През 2009 г. получава най-високото отличие на Международната федерация по борба (ФИЛА) – "Златна огърлица“. Боян Радев е приет и в Залата на славата на Международната федерация по борба (ФИЛА) в Оклахома (САЩ).



След приключване на спортната си кариера работи в системата на МВР. На 24 април 2014 Боян Радев е избран за спортист на века в Спортен клуб Левски. Тържеството по награждаване е проведено в музея на спорта на стадион "Васил Левски“ и е част от програмата "100 години Левски“ по случай вековния юбилей на "синия“ клуб.



Колекционерска дейност



Освен като борец, Боян Радев е известен и като виден колекционер и дарител. Обявен е за дарител № 1 на Националния исторически музей. В музея, има наречена на неговото име зала "Дарение Боян Радев“, в чиято експозиция са изложени ценни паметници колекцията му, над 170 експоната – икони, църковна утвар, дърворезби, каменни пластики, между които три мраморни римски портрета от ІІ-ІІІ век сл. Хр., изпълнени от неизвестен даровит скулптор.



Сред оброчните релефи преобладават посветителните паметници на Артемида, представени в архаичната иконография като покровителка на природата и живота, което може да се свърже със старата тракийска почит към Великата богиня майка в хипостазата ѝ на Потния терон.



Радев дарява на НИМ и всички свои награди и отличия от борбата.