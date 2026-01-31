ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Почина футболна легенда, прославила България
Славният футболист е част от шампионския отбор на Локомотив София от 1964 г., като е с 276 мача и 82 гола в "А“ група с екипа на "железничарите“ (265 мача с 81 гола за Локомотив и 11 мача с 1 гол за ЖСК Славия).
В кариерата си той е играл още за Пирин Благоевград и Розова долина Казанлък.
Дебърски има 24 мача и 8 гола за националния отбор на България в периода 1957-1965 г., като е участник на олимпийските игри в Рим през 1960 г.
Дебърски е “Заслужил майстор на спорта" от 1969 г. През 2014 година общинският съвет на Благоевград го обявява за почетен гражданин на града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Зов за помощ: Млада жена и майка води тежка битка за живота си
15:52 / 31.01.2026
БСП избира лидер на 7 и 8 февруари
15:31 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
14:58 / 31.01.2026
НИМХ смени предупреждението за утре, оранжев код за снежни виелиц...
14:20 / 31.01.2026
Кирил Петков опроверга Румен Радев
13:35 / 31.01.2026
Борисов: ГЕРБ ще представи визията си за мащабна модернизация на ...
12:29 / 31.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Еконт": Спираме пощенските услуги
09:08 / 30.01.2026
Няма музикално образование, но е печелил Капките. Днес става на 33
09:47 / 29.01.2026
Почина Деян Мендев
13:10 / 30.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS