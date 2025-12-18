ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина единствената българска жена, отпечатана на банкнота
Кина Двулевката, както беше известна в цяла България е издъхнала след кратко боледуване в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов“, пише "Борба“ .
Лекарите се борили до последно за живота й, наложило се вливания на кръв, за което веднага се намерили и кръводарители, съобщи кметът на Сухиндол инж. Пламен Чернев, който до последно е поддържал връзка със своята съгражданка и с лекарския екип.
Кина Гърбова е може би най-известната сухиндолка. Образът й беше запечатан цели 34 години на двулевовата банкнота, която е в обращение от 1962 до 1996 година.
Заради огромната си популярност тя беше обявена и за почетен гражданин на Сухиндол.
