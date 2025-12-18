ИЗПРАТИ НОВИНА
Почина доайенът на телевизионните режисьори в БНТ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:53Коментари (0)160
На 96-годишна възраст почина Иванка Антонова, по рождение Гръбчева - доайен на телевизионните режисьори в БНТ. Тя работи повече от 30 години в телевизията, още от самото ѝ създаване.

Направила е стотици емисии "По света и у нас" и повече от 60 предавания "Панорама". Наградена е с Почетния знак на президента. Често е бъркана с нейната племенница Иванка Гръбчева, която също е режисьор.

Поклонението пред Иванка Антонова ще е в неделя, 21 декември от 11.30 ч. в църквата "Свети седмочисленици", писа БГНЕС.







Още новини от Национални новини:
Напрежение пред кабинета на Борислав Сарафов 
19:02 / 18.12.2025
ПП-ДБ: Отново се опитват да отстранят кметът на Варна!
19:03 / 18.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 ...
16:38 / 18.12.2025
Над 20 години дарителство в А1
16:13 / 18.12.2025
Няма да можем да си платим глобите с карти, МВР се извини
15:08 / 18.12.2025
Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ...
15:19 / 18.12.2025

