Почина Стефан Стайков
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:09
©
Починал е Стефан Стайков, областен управител на Смолян в близкото минало. Той зае този поста през 2009 г., на 71 години. Т

Стайков е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Завършил е висше инженерно образование в София. Работил е в "Геоложки проучвания (Северни Родопи)" в Асеновград, както и в рудник "Герзовица", част от ДСО "Минстрой" в Мадан. През 1975 г. става технически директор, а по-късно и директор на стопанско обединение "Булгаргеомин" в Алжир.

Живял е 34 години в Магреба – териториите на Алжир, Мароко и Тунис. Направил е над 900 сонди в пустинята. През 1993 г. създава частната фирма "Мегафор" в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически сондажи.

След 2009 г. се връща в България, а бизнесът в Африка развиват синовете му.

Стайков бе известен със своето тънко чувство за хумор и лидерските си умения, които използваше, за да облекчи напрегнатите моменти по време на своето управление. Той е бил областен ръководител на секция "Старейшини" на ГЕРБ в Смолян и общински съветник в местния парламент на Смолян.

Поклонението в негова памет ще се състои днес, 11 януари, от 10:00 часа в храм "Св. Висарион Смолянски".







