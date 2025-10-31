Почина Снежана Славчева

© С дълбока скръб Българската стопанска камара (БСК) съобщава, че ни напусна завинаги Снежана Славчева – дългогодишен директор "Индустриални отношения“ в организацията в периода 2001–2021 г.



Снежа, както я наричаха колегите ѝ, ще остане завинаги в паметта на всички като отдаден професионалист, всеотдаен колега и искрен човек, допринесъл значително за развитието на социалния диалог и индустриалните отношения в България.



Ръководството и екипът на БСК изразяват най-искрени съболезнования на семейството, роднините и близките ѝ.



"Ще пазим светъл спомен за нея. Поклон пред паметта ѝ!“