|Почина Снежана Славчева
Снежа, както я наричаха колегите ѝ, ще остане завинаги в паметта на всички като отдаден професионалист, всеотдаен колега и искрен човек, допринесъл значително за развитието на социалния диалог и индустриалните отношения в България.
Ръководството и екипът на БСК изразяват най-искрени съболезнования на семейството, роднините и близките ѝ.
"Ще пазим светъл спомен за нея. Поклон пред паметта ѝ!“
