Почина Румен Родопски. Един голям глас замлъкна завинаги
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:46
©
На 83-годишна възраст от този свят си отиде родопският певец Румен Родопски.

"Днес Община Баните изгуби един от големите родопски гласове - Основател и ръководител на популярния оркестър "Родопски извори" - Румен Родопски! Той е роден и израснал в село Траве. Обичаше родния край и често имаше участия в общината ни. Нека да е светъл пътят му към небесната сцена." Това написаха във фейсбук от малката родопска община.

С песните си той прослави Родопите и родопската песен по целия свят. Името на Румен Родопски е записано редом с това на великите българи, изкуство познато и на световната сцена - "Юначе лудо и младо" "взривява" публиката в Ню Йорк. Оставя спомени с "Руфинка болна легнала" и в Англия - 7000 публика. В Сиатъл - Преподава фолклор в местния университет, "Почетен гражданин на Сиатъл ", а 17 януари в Сиатъл е Денят на Румен Родопски и българския фолклор.

Пак в Сиатъл оставя 2 хора от по 30 човека за Български фолклор. С трио "Българка ", Костадин Варимезов и Огнян Василев - плоча. Записи в Би Би Си и Лондонска телевизия, турнета и в други краища на света с "Караджовската тройка" и Татяна Сърбинска. С група "Балкан ": с групата на Донка и Николай Колеви  Балкански Гласов " в Америка. . . Репертоар - любовни, хайдушки, седенкарски, овчарски - автентични, майчините, бабини песни и нови - авторски негови с печата на Родопската песенна традиция.

Над 200 песни на великия майстор на родопската народна песен притежава БНР - Солови: в дует със сестра му Савка Сариева и Мъжко Трио " Румен Родопски ": албуми, грамофонни плочи, дискове. Първите записи Румен Родопски прави за радио Пловдив 1970 г., после за БНР като цяло с гайдаря Стефан Захманов. . . оркестър "Родопски извори" включва семейството - сестрите му Савка Сариева и Лидия Огнянова, братята - Борис - кларинет, Камен - акордеон. Хармонично съчетание на тракийското и родопското в българската народна музика.

По-голямата част от живота си прекарва далеч от родната Родопа, но никога не я напуска със сърцето си. Тя живее в песните му, в гласа му и в душата му. Не случайно той приема фамилията Родопски – като съдба и като мисия.

Поклон пред светлата му памет.







Статистика: