Почина Манчестър Юнайтед от Свищов

© Почина един от най-емблематичните футболни фенове в България – Манчестър Юнайтед от Свищов. Ексцентричният ултрас си отиде на 61 години.



Рожденото му име бе Здравко Левиджов. Свищовецът стана известен преди години, когато реши да смени името си на Манчестър Юнайтед след паметния финал през 1999 г., в който "червените дяволи" спечелиха Шампионската лига срещу Байерн Мюнхен с късен обрат. Левиджов дори си татуира емблемата на английския колос на челото.



"Почивай в мир, Манчестър Юнайтед! Днес България и светът на футбола загубиха не просто фен, а легенда.



Един човек, който доказа, че любовта към един отбор може да бъде толкова силна, че да стане част от самата ти същност.



Толкова силна, че да я носиш в името си. Той не беше просто привърженик — беше въплъщение на страстта, на отдадеността, на вечната вяра в Манчестър Юнайтед.



Където и да се появеше, той носеше духа на “червените дяволи" с гордост и усмивка.



Всички го познаваха, всички го уважаваха — защото в него нямаше показност, а чиста, човешка любов към футбола и към отбора на сърцето му.



Днес си отиде човек, който ни напомни, че фенството не е просто хоби — то е кауза, емоция и идентичност.



Той живя и замина като истински червен — с любов, вяра и достойнство.



България губи своя най-емблематичен фен на Манчестър Юнайтед.



Светът губи човек, който направи името Манчестър Юнайтед не просто своя страст, а своя живот.



Почивай в мир, Манчестър Левиджов Юнайтед.



Футболът те помни. България те помни.



И Манчестър никога няма да те забрави“, написа тъгуващият Ивайло Иванов във Facebook".