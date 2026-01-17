ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Иван Несторов
"Пътят си нагоре пое актьорът Иван Несторов! Роден на 22 октомври 1933 година, той бе познат от множество роли в театри в страната, телевизионен театър, кино и в последните години с роли в Младежки театър "Николай Бинев", се казва в съобщението.
"Неуморен участник в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг. Ще запомним благородството и високия му дух", написаха още от Съюза.
Поклонението пред Иван Несторов ще се състои в сряда, 21 януари, от 12.30 в столичния храм "Св. Седмочисленици".
Поклон пред светлата му памет!
