Българската национална телевизия и културната ни общественост загубиха едно от най-емблематичните имена – дългогодишния главен режисьор Димитър Аврамов. Той остава в историята като един от визионерите, създали легендарното предаване "Всяка неделя“.

Димитър Аврамов бе не само доказан професионалист в БНТ, но и изключителен творец. В своята богата кариера той реализира множество документални и игрални филми, както и сериали, които донесоха на страната ни редица престижни български и международни отличия.

Неговото творчество се превърна в еталон за качество и висок професионализъм, оставяйки незаличима следа в златния фонд на националната медия. Колеги и близки ще го запомнят като човек с огромен талант и неизчерпаема енергия, посветена на голямото изкуство.

Поклонението пред светлата му памет ще се състои на 2 май (събота) от 14:00 часа в столичния храм "Св. Троица“.

Поклон пред паметта му!