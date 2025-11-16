Почина Царя на баничките

© С тъга бе съобщено, че Димитър Бакалов, известен сред благоевградчани като "Царят на баничките“, е починал. Новината сподел в социалните мрежи дъщеря му Бойка Бакалова.



Бакалов бе собственик на едни от най-големите и популярни баничарници в града. През годините той успя да се превърне в символ на качествената закуска и гостоприемство, а многобройни клиенти го познаваха като скромен, трудолюбив и винаги усмихнат човек.



В социалните мрежи вече се появиха десетки съболезнователни послания от благоевградчани, които го описват като човек, оставил трайна следа в ежедневието на града и в сърцата на хората.



Към момента не се съобщава каква е причината за кончината на известния бизнесмен.