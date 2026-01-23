По-големи заплати в МВР със задна дата

© БГНЕС Главният секретар на МВР вече ще получава 4743 евро, а заместниците му – 4283 евро месечно.



Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 2922 евро, а разследващите полицай – по 2076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 1505 евро до 1946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 2108 евро.



Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители.



Промените са във връзка с решението на Народното събрание заплатите в бюджетната сфура да бъдат повишени еднократно с 5 на сто, съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.



Новите възнаграждения ще влязат в сила от 1 януари 2026 година.



Максималната индивидуална заплата за длъжност на специалистите с образователна и научна степен "доктор" и специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или "бакалавър" с месторабота в централната структура на структурите на МВР става 1254,63 евро, пише pariteni.bg. Таванът на работниците от раздел "Квалифицирани работници", с висока квалификация към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - 895,48 евро.