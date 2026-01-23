ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|По-големи заплати в МВР със задна дата
Шефът на дирекция във вътрешното министерство ще взимат но 2922 евро, а разследващите полицай – по 2076 евро. По-ниски са заплатите за полицейските инспектори, като варират от 1505 евро до 1946 евро в зависимост от степента. Началниците на отдели пък ще могат да получават до 2108 евро.
Това предвиждат промени в наредбата за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители.
Промените са във връзка с решението на Народното събрание заплатите в бюджетната сфура да бъдат повишени еднократно с 5 на сто, съгласно индекса на потребителските цени по данни на Националния статистически институт.
Новите възнаграждения ще влязат в сила от 1 януари 2026 година.
Максималната индивидуална заплата за длъжност на специалистите с образователна и научна степен "доктор" и специалистите с образователно-квалификационна степен "магистър" и/или "бакалавър" с месторабота в централната структура на структурите на МВР става 1254,63 евро, пише pariteni.bg. Таванът на работниците от раздел "Квалифицирани работници", с висока квалификация към дирекция "Управление на собствеността и социални дейности" - 895,48 евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 94
|предишна страница [ 1/16 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна...
10:28 / 23.01.2026
Втори ден бойкот: И днес НС няма да работи
10:39 / 23.01.2026
"Тракия" и "Кършияка" остават най-желаните квартали в Пловдив, на...
09:39 / 23.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Според родители учителка запечатала с тиксо устата на детето им
09:42 / 23.01.2026
Почина езиковедът Иля Златанов, владеещ близо 20 езика
09:05 / 23.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тройно щастие в дома на Атанас Стоев – Канара
12:46 / 21.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
До 10 сантиметра сняг в Пловдив прогнозира НИМХ
08:23 / 21.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS