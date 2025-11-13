ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш министър: 5 хил. служители в системата на МВР взимат и заплата, и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
Автор: ИА Фокус 08:47
© NOVA
Данните, които имам, а те са официални от НОИ – показват, че в момента 4779 души в системата на МВР вземат едновременно и заплата, и пенсия. Има още няколко, близо 2000, които работят като администрация – по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда. Но цифрата е наистина стряскаща. Такова нещо не можем да видим никъде по света. А и до преди 7–8 години това беше забранено и в България". Това заяви пред NOVA юристът и бивш министър на вътрешните работи Веселин Вучков, коментирайки темата с кадрите в МВР и данните, които показват, че е позволено на много хора да получават едновременно и пенсия, и ТЕЛК, и в същия момент да се водят на работа.

И обясни, че полицаите и пожарникарите не са администрация. Това е така наречената първа категория труд, която е съпроводена и с по-ранно пенсиониране и с 20 заплати обезщетение при напускане. "Ние като общество сме решили, че има по-опасни категории труд, включително и полицаи, и пожарникари, поради което тези хора заслужено трябва да имат добра заплата и бонуси за защита. Така че, когато навършат около 55 години – законът го позволява – полицаите и пожарникарите се пенсионират. Пускат си един документ и от следващия месец започват да получават нелоша пенсия. И в същото време и сравнително висока заплата – от началото на тази година. При това, обърнете внимание – това трае около 5–6 години, до навършване на 60-годишна възраст, когато компютърът автоматично ги изважда от системата", посочи Вучков. 

На въпрос могат ли да изпълняват служебните си задължения в подобен случай - той подчерта: "С напредването на възрастта очевидно и уменията постепенно отслабват, особено пък физическата подготовка на такива служители. Но самият факт, че се позволи да получаваш и пенсия, и заплата, сам по себе си е твърде съмнителен и осъдителен, защото при тях и житейската перспектива се променя. От момента, в който придобиеш право на пенсия, от теб не може да се очаква сериозно дръзновение и да изпълняваш съвестно до безкрай, както законът изисква своите професионални задължения. Защото на практика пенсията ти е абсолютно сигурна – ти я получаваш всеки месец – и в същото време към нея имаш една добавка под формата на заплата". 

Според него именно това е довело до задръстване на системата в кариерно отношение. "Кариерното развитие е блокирано. Наред с всичко останало, почти всички началнически позиции са заети в момента – с малки изключения, от полицаи и пожарникари, които са и пенсионери. Освен това, от чисто финансова гледна точка, разходът за тези служители е огромен", категоричен е той. 

Но беше категоричен, че за тази ситуация не са виновни полицаите и пожарникарите. "Виновни са тези, които с политически решения позволиха това да се случи. А това е нещо, което не наблюдаваме никъде другаде в модерния свят". 

И заяви, че има и служители в системата на МВР, които са с ТЕЛК решения, но са на активна служба. 

Той коментира и клипа с опасно шофиране на кола на НСО на пътя Карлово-Пловдив: "Законите и една наредба позволяват шофиране на моторно превозно средство със специален режим с по-висока скорост, включително и да напуска пътното платно в някои ситуации. Но винаги стои едно много генерално, общо юридическо условие, което е визирано в правните норми – те никога не трябва да застрашават нечий живот и имущество. Има категорична забрана да се шофира, във всички случаи, по опасен начин. Така че, в случая, струва ми се, че служителите на НСО са прекрачили малко тези законови забрани".

И допълни: "Затова е хубаво да се направи една по-качествена проверка, за да може малко да се успокои общественото мнение. Защото в контекста  на писане на бюджетни закони, правомощия на служби и квази-полицейски правомощия на служители на НСО, споровете за ръководителите на службата – е хубаво тези неща да се изчистят. И съм сигурен, че подобни инциденти не би трябвало да се допускат". 

По думите му трябва да се изясни въпросът било ли е необходимо по този начин да се осъществява придвижването? "Имаше опасност за останалите участници в пътното движение. Охраняваното лице какво трябв ада направи - дошло е на посещение в България, изцяло се е предоставило на услугите на българската служба НСО", заяви той.


Не е случайно, че Вучков беше удобно разкаран от МВР. Първият реално мислещ и реформаторски настроен министър, попаднал по чудо в милиционерските свински черва.
Най умният и най подготвен професионално министър през цялата история на МВР.Е познайте колко време го държаха.Такива хора не могат да виреят там.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

Още новини от Национални новини:
Една от най-студените сутрини
08:58 / 13.11.2025
Предлагат понижение на основната лихва при просрочените задължени...
08:23 / 13.11.2025
Празник е! Не отказвайте помощ
07:53 / 13.11.2025
Прекрасно време ни очаква днес
07:54 / 13.11.2025
Има начин да намалите сметките за отопление тази зима
22:35 / 12.11.2025
Бензиностанциите на "Лукойл" в България няма да спрат работа!
22:21 / 12.11.2025

