|Бивш министър: 5 хил. служители в системата на МВР взимат и заплата, и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
И обясни, че полицаите и пожарникарите не са администрация. Това е така наречената първа категория труд, която е съпроводена и с по-ранно пенсиониране и с 20 заплати обезщетение при напускане. "Ние като общество сме решили, че има по-опасни категории труд, включително и полицаи, и пожарникари, поради което тези хора заслужено трябва да имат добра заплата и бонуси за защита. Така че, когато навършат около 55 години – законът го позволява – полицаите и пожарникарите се пенсионират. Пускат си един документ и от следващия месец започват да получават нелоша пенсия. И в същото време и сравнително висока заплата – от началото на тази година. При това, обърнете внимание – това трае около 5–6 години, до навършване на 60-годишна възраст, когато компютърът автоматично ги изважда от системата", посочи Вучков.
На въпрос могат ли да изпълняват служебните си задължения в подобен случай - той подчерта: "С напредването на възрастта очевидно и уменията постепенно отслабват, особено пък физическата подготовка на такива служители. Но самият факт, че се позволи да получаваш и пенсия, и заплата, сам по себе си е твърде съмнителен и осъдителен, защото при тях и житейската перспектива се променя. От момента, в който придобиеш право на пенсия, от теб не може да се очаква сериозно дръзновение и да изпълняваш съвестно до безкрай, както законът изисква своите професионални задължения. Защото на практика пенсията ти е абсолютно сигурна – ти я получаваш всеки месец – и в същото време към нея имаш една добавка под формата на заплата".
Според него именно това е довело до задръстване на системата в кариерно отношение. "Кариерното развитие е блокирано. Наред с всичко останало, почти всички началнически позиции са заети в момента – с малки изключения, от полицаи и пожарникари, които са и пенсионери. Освен това, от чисто финансова гледна точка, разходът за тези служители е огромен", категоричен е той.
Но беше категоричен, че за тази ситуация не са виновни полицаите и пожарникарите. "Виновни са тези, които с политически решения позволиха това да се случи. А това е нещо, което не наблюдаваме никъде другаде в модерния свят".
И заяви, че има и служители в системата на МВР, които са с ТЕЛК решения, но са на активна служба.
Той коментира и клипа с опасно шофиране на кола на НСО на пътя Карлово-Пловдив: "Законите и една наредба позволяват шофиране на моторно превозно средство със специален режим с по-висока скорост, включително и да напуска пътното платно в някои ситуации. Но винаги стои едно много генерално, общо юридическо условие, което е визирано в правните норми – те никога не трябва да застрашават нечий живот и имущество. Има категорична забрана да се шофира, във всички случаи, по опасен начин. Така че, в случая, струва ми се, че служителите на НСО са прекрачили малко тези законови забрани".
И допълни: "Затова е хубаво да се направи една по-качествена проверка, за да може малко да се успокои общественото мнение. Защото в контекста на писане на бюджетни закони, правомощия на служби и квази-полицейски правомощия на служители на НСО, споровете за ръководителите на службата – е хубаво тези неща да се изчистят. И съм сигурен, че подобни инциденти не би трябвало да се допускат".
По думите му трябва да се изясни въпросът било ли е необходимо по този начин да се осъществява придвижването? "Имаше опасност за останалите участници в пътното движение. Охраняваното лице какво трябв ада направи - дошло е на посещение в България, изцяло се е предоставило на услугите на българската служба НСО", заяви той.
