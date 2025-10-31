Пловдивски депутат на Слави Трифонов освети новата си кола в двор на църква и по анцуг

© Пловдивският депутат от "Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов освети новата си кола в Благоевград. Водосветът за здраве отслужи неговият тъст отец Петър Стефанов навръх християнския празник Димитровден. Червеният автомобил "Фолксваген“ бе паркиран в двора на благоевградската църква "Въведение Богородично“.



Докато отец Петър четеше молитвата и поръсваше колата със светена вода, спортно облеченият с анцуг народен представител държеше свещите, а съпругата му Лилия и дъщеричката Зара бяха до тях под чадър.



Станислав Балабанов е зам. председател на ПГ на "Има такъв народ“ в настоящия парламент, и досега е бил 6 пъти депутат. Той е пловдивчанин, а с благоевградчанката Лилия Стефанова, която е певица в "Куку бенд“, се запознават покрай Слави Трифонов, който от шоумен стана политик и оглави проекта ИТН.



Двамата се венчаха преди 3 г. в благоевградската църква "Въведение Богородично“, като ритуала бе отслужен от бащата на булката, а в същата година се роди и тяхната дъщеричка, пише "Струма.бг".