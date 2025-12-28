ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивчанинът Лазар Радков - човекът, който винаги е там, където има нужда от него
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)358
© Нова тв
"Годината за мен беше много интензивна. Когато се опитах да си направя равносметка за свършеното през това време - се оказа, че съм пропуснал да публикувам много от тях. Едното от тях е, че преди шест месеца помогнахме за реновацията на първото в България отделение за кенгуру грижа в "Майчин дом“, което е към Неонатологичното отделение. Това разказа в предаването "На Фокус" по Нова тв създателят на "Капачки за бъдеше" Лазар Радков.

По думите му много хора откликнали на призива за помощ. "Не мога да кажа, че направихме пълен ремонт, но успяхме да обновим доста неща. Свързахме се с много фирми – някои дадоха доброволци, други средства, трети материали. Специалистите при нас – строителни инженери, оцениха ремонта на около 150 000 лева, като се включат и човешкият труд, и материалните дарения", обясни той. 

И допълни: "Хората откликнаха много положително, защото повечето казваха: "Тук съм се родил“, "Тук съм лежал в кувьоз“. Все пак "Майчин дом“ е мястото в България, където, първо, се раждат най-много деца, и второ, както казва един познат: "Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима“. 

Радков обясни как могат хората да подкрепят кампанията "Капачки за бъдеще" и други инициативи: "От миналата година включихме и бутилките, които могат да се връщат в автоматите на една от веригите магазини. Там човек може да избере дали да си вземе ваучер, или да насочи сумата като дарение – например към "Капачки за бъдеще“. Така с бутилки и капачки могат да се подкрепят различни каузи, една от които е нашата". 

Той уточни, че през последните години се предават около 200-250 тона капачки на година. "Парите, които се събират от тях - сумата варира от цената на пластмасата.Изкупували са ги и на 400 и на 800 лева за тон", уточни той. 

Даренията, за които се предоставят средства - понякога се планират предварително. "През различните години сме успявали да закупим различна медицинска техника. Освен това понякога планираме и по-големи дарения предварително. Приходите от филма "Великани" също отидоха за финансирането на различни инициативи", подчерта той.







