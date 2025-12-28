ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пловдивчанинът Лазар Радков - човекът, който винаги е там, където има нужда от него
По думите му много хора откликнали на призива за помощ. "Не мога да кажа, че направихме пълен ремонт, но успяхме да обновим доста неща. Свързахме се с много фирми – някои дадоха доброволци, други средства, трети материали. Специалистите при нас – строителни инженери, оцениха ремонта на около 150 000 лева, като се включат и човешкият труд, и материалните дарения", обясни той.
И допълни: "Хората откликнаха много положително, защото повечето казваха: "Тук съм се родил“, "Тук съм лежал в кувьоз“. Все пак "Майчин дом“ е мястото в България, където, първо, се раждат най-много деца, и второ, както казва един познат: "Това е най-позитивното място – влизат двама, излизат трима“.
Радков обясни как могат хората да подкрепят кампанията "Капачки за бъдеще" и други инициативи: "От миналата година включихме и бутилките, които могат да се връщат в автоматите на една от веригите магазини. Там човек може да избере дали да си вземе ваучер, или да насочи сумата като дарение – например към "Капачки за бъдеще“. Така с бутилки и капачки могат да се подкрепят различни каузи, една от които е нашата".
Той уточни, че през последните години се предават около 200-250 тона капачки на година. "Парите, които се събират от тях - сумата варира от цената на пластмасата.Изкупували са ги и на 400 и на 800 лева за тон", уточни той.
Даренията, за които се предоставят средства - понякога се планират предварително. "През различните години сме успявали да закупим различна медицинска техника. Освен това понякога планираме и по-големи дарения предварително. Приходите от филма "Великани" също отидоха за финансирането на различни инициативи", подчерта той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Meteo Bulgaria: Вятърът няма да стихва!
17:36 / 28.12.2025
Не обменяйте сега: Курсът от 1.95583 лева за 1 евро ще бъде задъл...
16:29 / 28.12.2025
Влизането на България в еврозоната ще промени паричната политика ...
17:40 / 28.12.2025
Издаването на документи поскъпва! Вижте новите цени
15:12 / 28.12.2025
Лекари се борят за живота на 16-годишното момче след тежка катаст...
13:15 / 28.12.2025
Ето кога ще са ваканциите на учениците през 2026 г.
12:18 / 28.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Тервел Пулев: Търсим място
14:21 / 26.12.2025
Честито на най-известния банкер в България
09:01 / 26.12.2025
Балъков отвори ресторант в хотела на Росен Желязков
19:40 / 26.12.2025
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мартин от "Игри на волята" сложи край на приказката
09:54 / 26.12.2025
На 87 известен милионер стана баща, отрече се от първите си деца
09:17 / 26.12.2025
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS