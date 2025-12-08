ЗАРЕЖДАНЕ...
|Плевнелиев назова коя ще е първата му покупка в евро на 1 януари
Той обясни, че е свидетел на усилията, които са положили бившият премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, за да влезем в еврозоната от 1 януари.
"Влизането на България в еврозоната е предпоставка за по-добре работещи институции, по-голяма стабилност, за доходите, правата и свободите с другите европейци. Еврозоната е едно сигурно пристанище за нашите финанси. Никога повече банка няма да фалира, но и държава няма да фалира. Спомняте си как на няколко държави след 2009-а бе помогнато", каза още той.
