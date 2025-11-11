ЗАРЕЖДАНЕ...
|Плащания в брой над 10 000 евро ще бъдат забранени
Първоначалният законодателен план включваше и други мерки, като по-строго наблюдение върху финансовите транзакции от страна на банките. В процеса на обсъждане обаче законодателят реши да се ограничи единствено до въвеждането на лимита за плащания в брой. Този подход беше избран с оглед предстоящото влизане в сила на новия Европейски регламент за борба с изпирането на пари (AMLR), очакван през 2027 г.
Според бъдещия европейски регламент в целия Европейски съюз ще бъде въведена обща забрана за плащания в брой на стойност 10 000 евро или повече при сделки със стоки или услуги. Държавите членки обаче ще имат право да определят по-нисък праг на национално ниво. Приемането на лимит от 3000 евро в Нидерландия представлява именно прилагане на това право за по-строг контрол.
Новата забрана се прилага за всички търговци на стоки, включително галерии, антиквари, дилъри на автомобили, бижутерии и други участници в сектора на скъпоструващи изделия. По този начин законът обхваща широк кръг икономически дейности, при които използването на големи суми в брой носи по-висок риск от пране на пари.
Важно е да се подчертае, че ограничението не засяга предоставянето на услуги. Забраната се отнася единствено до плащанията в брой при покупки на материални стоки. Целта е да се засили проследимостта на финансовите потоци, като същевременно се намали нуждата от подновяване на големи количества банкноти всяка година.
С този ход Нидерландия предприема проактивен подход в борбата с финансовите престъпления и се подготвя за бъдещата общоевропейска рамка срещу изпирането на пари.
