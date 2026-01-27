ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Пилот: Най-опасното, което може да се случи при турбуленция, е да бъде ударен пътник, ако не е със закопчан колан
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:20Коментари (0)1160
©
Затоплянето на атмосферата води до все по-чести случаи на турбуленция, което пряко засяга както безопасността и комфорта на пътниците, така и разходите на авиокомпаниите. Самолетите все по-често са принудени да заобикалят облачни системи и зони със силни срязове на вятъра, а това означава повече гориво, забавяния и допълнителни финансови загуби.

Проучване на Университета в Рединг показва, че за последните 40 години случаите на турбуленция са се увеличили с 55%, като тенденцията е възходяща.

"Най-често турбуленция има около и вътре в облаците, около планините и при динамично време. За нас в кабината това не е повод за паника – метеорологично явление е и част от работата ни“, обяснява Златина Батищева, втори пилот в "България Еър“.

По думите ѝ, самолетите са проектирани да издържат значително по-големи натоварвания, отколкото тези, които възникват при турбуленция.

"Това е като вълните в морето, но във въздуха. Самолетът просто пропада. Няма как да катастрофира заради турбуленция. Най-опасното, което може да се случи, е да бъде ударен пътник, ако не е със закопчан колан“, допълва тя.

При силна турбуленция натоварването върху човешкото тяло може да достигне до 1,5 G – ако човек тежи 70 килограма, усещането е сякаш тежи над 100.

Според климатолога Симеон Матев, причината е пряко свързана с глобалното затопляне:

"С повишаването на температурата облаците се развиват до по-голяма височина, атмосферата става по-динамична и се формират по-бързи въздушни потоци. Пилотите вече споделят, че турбуленцията е не само по-честа, но и по-силна.“

Ключов фактор е влагата. Всеки 1 градус по-висока температура означава около 7% повече влага във въздуха, което води до образуването на повече и по-мощни облаци. При конвективните облаци това означава силни вертикални движения – въздушни течения нагоре и надолу, които не са успоредни на земята.

Когато самолет попадне в такава зона, усещането за пътниците е внезапно и стресиращо.

По-чести и по-силни турбуленции вече се наблюдават: над океаните; в близост до високи планински хребети; около летища, разположени до големи водни обекти.

Типичен пример е летище Хераклион, където поради силните срязове на вятъра кацането често се извършва само от командира на екипажа.

Турбуленцията не е проблем само за пътниците. Тя води до значителни икономически загуби за авиокомпаниите, включително: по-висок разход на гориво при заобикаляне на опасни зони; по-голяма амортизация на самолетите; закъснения на полети; компенсации към пътници.

Дори само един градус по-висока средна температура може да се превърне в хиляди евро допълнителни разходи на полет.

Турбуленцията рядко е опасна за самия самолет, но климатичните промени я правят по-честа, по-силна и по-скъпа. А това означава, че въздушният транспорт все по-осезаемо ще усеща ефектите от затоплянето на планетата – както в небето, така и в баланса на разходите.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предлагат нови правила за управление на парите за втора пенсия
08:52 / 27.01.2026
Проф. Рачев: Този процес ще приключи днес, идва нова вълна
09:00 / 27.01.2026
Втори ден превозвачи затварят западните ни гранични пунктове
08:07 / 27.01.2026
Гледат делото срещу Кирил Петков за ареста на Борисов
07:55 / 27.01.2026
Президентът Йотова ще се срещне с Рая Назарян: Започва консултаци...
08:03 / 27.01.2026
Жълт код за дъжд и сняг
08:03 / 27.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
11:45 / 25.01.2026
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
Боби Турбото пристана на Маги Халваджиян
18:57 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
Арктически студ връхлита САЩ
Парламентарни избори 2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: