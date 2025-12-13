ИЗПРАТИ НОВИНА
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален паразит
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:20
©
"В опита за революция младите бяха избутани от немай-къде на преден план. Това, което ще бъде грешно от наша страна – на малко по-зрелите, е да стоварят върху младежта отговорността за всичко и завинаги“, коментира в "Тази събота“ историкът Петър Стоянович.

"Това ще е грешно по няколко причини – чисто физиологично, интелектуално и политически“, допълни той.

"Не се сещам в жизнения си опит някоя революция да е почнала с много ясен сценарий как ще започне, как ще протече и как ще свърши. Спонтанността и неяснотата е най-близкият спътник на всеки бунт“, каза историкът.

"Би трябвало да погледнем по-реалистично на нещата. На всички политически партии, които се кичат с това, че били предводители на този протест, не бих казал нищо нецензурно по техен адрес, а би трябвало да го кажа. В голяма степен някой е отприщил бента, но някой да управлява водопада – това е много наивно и смешно“, смята Петър Стоянович.

"Второ, тези хора, които са на площада, не може да са водени от една единствена политическа или ясно заявена перспективна цел“, каза още той.

"По-малките отиват, защото има купон. Това е тяхната първа революция в живота. Досега максимумът, което са правили, е да изядат някой шамар, защото не са изхвърлили боклука вкъщи“, посочи Стоянович.

"Не можем да стоварим цялата отговорност върху младите хора в България, защото те няма как да не сбъркат“, допълни историкът.

"Българският млад в голяма степен човек не работи и не желае да работи. Той на 20 и няколко години все още е социален паразит“, смята Петър Стоянович.

"Заплахата къде е – в България не функционират няколко основни неща, които "могат да рендосат“ тези млади хора за живота. Едното е семейството – работи 50 на 50. Не работи училището, претрупано от ненужни знания и неподготвящи хората за живота. Абсолютно не работят университетите. В България имаме отсъствие на висше образование. Нямаме и казарма“, каза Стоянович.

"Така нареченото младо поколение между 18 и 30 години, поради нефункционирането на тези четири институции, нямат подготвителната част за живота и влизат още по-голи и боси и самоуверени. Още по-изискващи, без да дават“, каза още той.







