Петима мъже са загинали при катастрофа в района на Ботевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Сигналът е подаден около 7:00 ч. тази сутрин. Пътният инцидент е възникнал на второкласен път II-17, около двеста метра преди главен път 11, уточниха от полицията.

Автомобил, движещ се в посока София, по неустановени към момента причини, влиза в лентата за насрещно движение, и се удря челно в тир. При инцидента са загинали петима мъже, които са били в автомобила.

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед, движението е пренасочено през с. Новачене. След огледа ще се образува досъдебно производство, за да се установят причините на инцидента.

Движението по път II-17 в района на Ботевград /при км 1/ е ограничено в двете посоки, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. Движението се регулира от "Пътна полиция".