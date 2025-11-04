ИЗПРАТИ НОВИНА
Пенсиониран полицай: Работя без почивка от 15 години, защото пенсията не ми стига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:20
©
Повече от 360 000 българи работят и след пенсиониране, за да увеличат доходите си в старини. Това показват последните данни на Националния осигурителен институт (НОИ).

Според института, средното увеличение на пенсиите вследствие на допълнителния труд е около 16 лева, като България остава една от малкото страни в ЕС, където пенсиите не се облагат с данъци.

Около 127 000 пенсионери са натрупали до пет години допълнителен осигурителен стаж, като повечето увеличения са скромни – между 1 и 10 лева, но има и рекорден случай на повишение от 385 лева.

От НОИ отчитат устойчив ръст на работещите пенсионери – за последните пет години броят им се е увеличил с над 50%.

Пример за това е Йордан Ингилизов от Благоевград, бивш служител в системата на МВР. След пенсионирането си той продължава да работи като охранител:

"От 2011 г. съм пенсионер и всички години работя. Само шест месеца не съм работил. Работя, защото не достигат пенсиите – малки са. След като законът го позволява и имам физическите възможности, искам да си добавя това, което ми се полага“, споделя пред БНТ Ингилизов.

"Когато се преизчислява пенсия за осигурителен стаж, това се извършва служебно – лицето не трябва да подава заявление,“ обяснява Антоанета Николова, началник-сектор "Отпускане на пенсии“ в ТП на НОИ – Благоевград.

Тя уточнява, че всяка година, считано от 1 април, НОИ извършва автоматично преизчисление на пенсиите въз основа на данните в системата, без пенсионерите да се явяват на място.

Благоевград се нарежда на шесто място в страната по брой преизчислени пенсии за тази година. В повечето случаи увеличението на месечна база е около 16 лева, но има и изключения – при някои пенсионери добавката достига над 380 лева.

"Не съм целял това и не доближавам тези 300 лева. Трудовото ми възнаграждение е малко, затова и процентът, който получавам, е по-нисък,“ казва Ингилизов.

"Преизчислението за всеки пенсионер е индивидуално – зависи от периода на стаж, индивидуалния коефициент и осигурителния доход. Колкото по-висок е осигурителният доход, толкова по-голямо е увеличението,“ пояснява Николова.

През тази година НОИ е преизчислил над 234 000 пенсии за осигурителен стаж и възраст.

