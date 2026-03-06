ЗАРЕЖДАНЕ...
Пенсионер: Бях таксуван с 325 лева за период, през който имотът ми бе напълно необитаем
Става въпрос за къща в село Мирково, която семейството използва инцидентно. Професорът обясни, че за предходен отчетен период от 14 дни, когато са пребивавали в имота, е платил 418 лева. За следващия месец обаче, когато къщата е била празна и са работили само два хладилника, сметката е възлязла на 325 лева.
Случаят съвпада с масовото недоволство на потребителите заради високи сметки за ток, което доведе до проверки на институциите още в началото на февруари. Тогава граждани от цялата страна сигнализираха за аномалии в начисленията, а енергийни експерти посочиха възможността за технически грешки в отчетните системи.
Проф. Чалъков определи ситуацията като "кражба“ и изрази скептицизъм към обясненията за "глич в системата“. Той заяви, че ще търси правата си и по съдебен ред, въпреки че е подал сигнали и до Комисията за защита на потребителите.
Напрежението с фактурите не е изолирано явление. По-рано през месеца стана ясно, че близо 1200 са официалните жалби, постъпили в регулатора. Председателят на КЕВР Пламен Младеновски коментира, че при част от потребителите има завишено потребление заради студеното време, но всеки случай на съмнение за техническа неизправност ще бъде проверен от независима лаборатория.
В отговор на общественото напрежение министърът на енергетиката Трайчо Трайков поиска пълен отчет от регулатора и увери, че надвзетите суми ще бъдат възстановени или приспаднати от бъдещи сметки. Проф. Чалъков обаче остана скептичен към обещанията за компенсации, позовавайки се на липсата на доверие в институциите.
Лекарят подчерта, че няма да се откаже, докато не бъде установен източникът на проблема, и посочи, че подобно отношение към гражданите ерозира доверието не само в енергийния сектор, но и в държавността като цяло.
