Пчелар: След години ще се наложи да внасяме мед от Китай, ако държавата не се намеси

© Пчеларите в страната отчитат една от най-тежките години досега – с минимални добиви, масова смъртност на пчелите и ниски изкупни цени. Много производители на мед и пчелни продукти вече се отказват от занаята, а други са изправени пред фалит.



"Година като тази никога не е имало“, споделя потомственият пчелар от Кубрат Димитър Петров. По думите му, редица негови колеги не са успели да извадят нито един буркан мед. Въпреки критичната ситуация, държавна подкрепа липсва.



Изкупните цени също не носят облекчение. Тази година медът се изкупува на около 4.50 лв. за килограм, при 3.60 лв. през миналата година.



"Смъртността е 90–95%. При такива загуби пчелните семейства просто не могат да се възстановят“, казва Петров.



Сред основните причини за кризата той посочва пръскането на земеделските площи с препарати и неблагоприятните климатични условия, които силно са повлияли върху здравето и оцеляването на пчелите.



"За да оцелее браншът, е необходимо да се адаптират технологиите към климатичните промени. Но и държавата трябва да застане зад пчеларите. В противен случай след години ще се наложи да внасяме мед от Китай“, предупреждава пчеларят от Кубрат.