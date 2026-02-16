Пазарът на жилища в България навлиза в нов етап, eуфорията приключи и купувачите ще водят пазара

© Пазарът на жилища в България навлиза в нов етап, в който купувачите стават все по-взискателни и внимателни при избора на имот. Еуфорията около еврозоната приключи, а клиентите вече търсят среда на обитаване и реално качество. Сделките на зелено остават значими, но само за проекти с доказана надеждност и спазване на срокове. Кредитната активност се нормализира и подкрепя пазара, който се насочва към по-устойчив растеж.



Това коментира Красимир Джамбазов, търговски директор в New Estates, в предаването "В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.



След силния период, подхранен от очакванията за еврозоната, жилищният пазар у нас навлиза в по-спокойна и селективна фаза.



"Евроефектът беше изконсумиран още преди две или три години“, отбелязва Джамбазов.



Той подчерта, че купувачите са станали значително по-внимателни и анализират подробно проектите, което според него е положително, защото откроява качествените предложения.



Купувачите все по-често избират ново строителство, но очакванията им са много по-високи.



"Хората са готови да платят по-висока цена, когато получават подобрение в качеството на живот“, заявява Джамбазов.



Качеството вече не се свежда само до материали и общи части, а включва цялостната външна и вътрешна среда, инфраструктурата около проекта и профила на бъдещите обитатели.



"Това създава по-устойчиви общности в сградите“, допълва той.



Около 30–40% от сделките през 2025 г. са били за ново строителство, като покупките на зелено продължават да привличат интерес.



"Успешните проекти са тези, които спазват сроковете и поддържат високо качество на изпълнение“, подчерта Джамбазов.



Клиентите търсят функционални разпределения и по-големи помещения, като минималистичните малки спални вече не се приемат. Въпреки това остава известен скептицизъм, който агенциите компенсират чрез по-добра информираност и анализ на инвеститорите.



Стабилната политика на банките и растящите доходи са били ключови фактори за пазара през 2025 г.



"От средата на януари се наблюдава връщане към нормалните ритми на кредитиране, което улеснява сделките“, отбелязва Джамбазов.



Клиентите са по-финансово грамотни и внимателно преценяват възможностите си, което допринася за по-здравословен пазар. Понижените минимални резерви на банките и допълнителната ликвидност също могат да засилят ипотечното кредитиране.



Пазарът се успокоява, но качествените проекти ще продължат да поскъпват умерено.



"Еуфорията приключи и купувачите ще водят пазара“, коментира Джамбазов, като подчерта, че вече не са склонни на компромиси.



Липсата на квалифициран труд и по-високите цени на материалите ще поддържат лек натиск върху цените, но само проектите с реална стойност ще привличат интерес.



Според Джамбазов 2026 г. ще бъде година, в която клиентите ще избират внимателно и информирано, а пазарът ще се подреди около качеството.