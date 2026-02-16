ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пазарът на жилища в България навлиза в нов етап, eуфорията приключи и купувачите ще водят пазара
Това коментира Красимир Джамбазов, търговски директор в New Estates, в предаването "В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.
След силния период, подхранен от очакванията за еврозоната, жилищният пазар у нас навлиза в по-спокойна и селективна фаза.
"Евроефектът беше изконсумиран още преди две или три години“, отбелязва Джамбазов.
Той подчерта, че купувачите са станали значително по-внимателни и анализират подробно проектите, което според него е положително, защото откроява качествените предложения.
Купувачите все по-често избират ново строителство, но очакванията им са много по-високи.
"Хората са готови да платят по-висока цена, когато получават подобрение в качеството на живот“, заявява Джамбазов.
Качеството вече не се свежда само до материали и общи части, а включва цялостната външна и вътрешна среда, инфраструктурата около проекта и профила на бъдещите обитатели.
"Това създава по-устойчиви общности в сградите“, допълва той.
Около 30–40% от сделките през 2025 г. са били за ново строителство, като покупките на зелено продължават да привличат интерес.
"Успешните проекти са тези, които спазват сроковете и поддържат високо качество на изпълнение“, подчерта Джамбазов.
Клиентите търсят функционални разпределения и по-големи помещения, като минималистичните малки спални вече не се приемат. Въпреки това остава известен скептицизъм, който агенциите компенсират чрез по-добра информираност и анализ на инвеститорите.
Стабилната политика на банките и растящите доходи са били ключови фактори за пазара през 2025 г.
"От средата на януари се наблюдава връщане към нормалните ритми на кредитиране, което улеснява сделките“, отбелязва Джамбазов.
Клиентите са по-финансово грамотни и внимателно преценяват възможностите си, което допринася за по-здравословен пазар. Понижените минимални резерви на банките и допълнителната ликвидност също могат да засилят ипотечното кредитиране.
Пазарът се успокоява, но качествените проекти ще продължат да поскъпват умерено.
"Еуфорията приключи и купувачите ще водят пазара“, коментира Джамбазов, като подчерта, че вече не са склонни на компромиси.
Липсата на квалифициран труд и по-високите цени на материалите ще поддържат лек натиск върху цените, но само проектите с реална стойност ще привличат интерес.
Според Джамбазов 2026 г. ще бъде година, в която клиентите ще избират внимателно и информирано, а пазарът ще се подреди около качеството.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Експерт: Покупката на нова кола е по-изгодна от втора употреба
12:15 / 16.02.2026
Временно спират продажбите на окситоцин у нас
12:15 / 16.02.2026
Журналист: Разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Калушев...
11:50 / 16.02.2026
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 12...
11:07 / 16.02.2026
София Андреева иска съд за сина си
10:47 / 16.02.2026
Въвеждат задължителен дигитален паспорт за всяка дреха и забрана ...
10:29 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS