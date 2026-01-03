ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече премахнаха лева от стоките
Пазарът на открито "Улус“ остава едно от най-посещаваните места за пазаруване от българите, особено в петъчните дни. В първия петък на Новата година, 2 януари, разплащанията между клиентите и търговците са били предимно в евро, съобщава ръководителят на Търговската кооперация на пазара Юксел Баръш Аткошан.
"От 1 януари България премина към еврото. Впечатление прави, че българските клиенти са подготвени, защото от Нова година насам градът е залят от туристи, които пазаруват предимно с евро. Това е от полза както за одринските търговци, така и за нашата страна“, казва той пред турската информационна агенция Demirören Haber Ajansı.
По думите му, одринските търговци се въздържат от продажби в левове, но преходът към евро не създава проблеми.
"Приемаме и левове, и евро, но българите след Нова година предпочитат разплащане в евро. Това показва, че са подготвени, а преходът няма да се отрази негативно на пазаруването им в Одрин. Цените и в двете валути остават изгодни за тях. Вчера пазаруваха до насита и си тръгнаха с пълни багажи“, коментира търговец на спортни стоки на пазара "Улус“.
Все пак някои туристи се затрудняват от факта, че част от търговците приемат само евро, което ги кара да предпочитат плащания с турски лири.
По информация на агенция АНКА, в края на миналата година обменните бюра в Одрин са премахнали надписите на лева от дигиталните екрани за валутните курсове. Въпреки това те продължават да обменят левове за турски лири.
