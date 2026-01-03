ИЗПРАТИ НОВИНА
Пазарите в Одрин преливат от туристи от България, търговците вече премахнаха лева от стоките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
©
След въвеждането на еврото в България от 1 януари, в Одрин се наблюдава промяна в начина на пазаруване на българските туристи. На пазари и в ресторанти, посещавани основно от българи, цените вече са посочени предимно в евро, вместо в левове, както беше до края на миналата година.

Пазарът на открито "Улус“ остава едно от най-посещаваните места за пазаруване от българите, особено в петъчните дни. В първия петък на Новата година, 2 януари, разплащанията между клиентите и търговците са били предимно в евро, съобщава ръководителят на Търговската кооперация на пазара Юксел Баръш Аткошан.

"От 1 януари България премина към еврото. Впечатление прави, че българските клиенти са подготвени, защото от Нова година насам градът е залят от туристи, които пазаруват предимно с евро. Това е от полза както за одринските търговци, така и за нашата страна“, казва той пред турската информационна агенция Demirören Haber Ajansı.

По думите му, одринските търговци се въздържат от продажби в левове, но преходът към евро не създава проблеми.

"Приемаме и левове, и евро, но българите след Нова година предпочитат разплащане в евро. Това показва, че са подготвени, а преходът няма да се отрази негативно на пазаруването им в Одрин. Цените и в двете валути остават изгодни за тях. Вчера пазаруваха до насита и си тръгнаха с пълни багажи“, коментира търговец на спортни стоки на пазара "Улус“.

Все пак някои туристи се затрудняват от факта, че част от търговците приемат само евро, което ги кара да предпочитат плащания с турски лири.

По информация на агенция АНКА, в края на миналата година обменните бюра в Одрин са премахнали надписите на лева от дигиталните екрани за валутните курсове. Въпреки това те продължават да обменят левове за турски лири.


03.01.2026 Шест търговци в Пловдивска област са глобени заради спекула
03.01.2026 Българите посрещнаха първите 48 часа в еврозоната с изключително висока активност при картовите плащания и операциите на банкомати
03.01.2026 933 хиляди картови транзакции за първите 48 часа след приемането на еврото
03.01.2026 БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
03.01.2026 Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейна
служителка
03.01.2026 Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Трагедия с двама българи на Халкидики
17:58 / 03.01.2026
Фатален инцидент: Дърво уби майка на две деца
17:59 / 03.01.2026
Любо Пенев: Загубих човек, който беше моята опора, пример и сила ...
16:40 / 03.01.2026
Българската банда, извършила най-голямата измама с помощи във Вел...
16:13 / 03.01.2026
Доц. Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и ...
17:08 / 03.01.2026
Колко ще струва купуването на месец недостигащ стаж за пенсия в е...
15:17 / 03.01.2026

Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
Отиде си великият Димитър Пенев!
Електронно таксуване в градския транспорт
