Патриарх Даниил на Богоявление: Ние човеците сме буквално като овци без пастир

© Булфото Велик празник е Богоявление, проява на Божията любов, защото ние човеците сме буквално като овци без пастир. Няма човек, който да не си е задавал въпроса кой съм, защо живея, няма човек, който да не е искал Бог да му се открие и да го види. Това е отговор на този вложен в нас стремеж. И защо е проява на любов, защото Господ не ни е изоставил. Това заяви патриарх Даниил на Йордановден. Той отслужи литургията в храм-паметника "Св. Александър Невски".



Патриарх Даниил припомни още, че около 1500 години преди това събитие са били записани първите книги на Свещеното писание, които предвъзвестяват идването на Спасителя.



"Пророците в старо време колко много са говорили и са така подкрепяли надеждата на човечеството за идването на Спасителя. Ето днес той идва, Господ се кръщава на река Йордан и Бог Отец засвидетелства - "Това е Моят възлюбен Син, в Който е Моето благоволение", каза той.



Патриархът изтъкна също, че Господ не само се открива на хората, но и им показва пътя, по който може да достигне до техните сърца.



"И св. Йоан Кръстител казва "Прави правете пътеките на Господа“. Тоест да изправяме пътищата на Господа към нашите сърца. Как? Който има две дрехи да даде на този, който няма. Който има храна - да прави същото. За всички съсловия, всички човеци, които са били при св. Йоан Кръстител, за всички тях той е давал начин какво да правят, така че сърцето да се приготви там да дойде Господ. И за това нека правим прави пътеките на Господа към нашите сърца, за да живее тази радост от Богоявлението винаги в нас. Бог да се явява, да се проявява неговата благодат в нас, която се яви спасително за всички човеци Божията благодат, която ни учи да отхвърлим нечестието и да живеем благочестиво", каза той и заключи:



"Честит и благословен празник"!