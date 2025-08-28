ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Паскал с четири обвинения
Той ще отговаря пред Темида по 4 обвинения, научи bTV от свои източници - едно за участие в ОПГ. Две за контрабанда, които включват няколко конкретни случая.
И едно обвинение - за държане на акцизни стоки. По данни на bTV става въпрос за цигари за близо 4 млн. лева.
Никола Николов, който беше екстрадиран вчера от Сърбия, влезе в 10:30 ч. тази сутрин в сградата на комисията. Паскал е обвиняем заедно с бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и бившия директор на агенция "Митници“ Петя Банкова.
Рано сутринта той не отговори на журналистически въпроси дали ще дава обяснения и дали се възприема за най-големият контрабандист в държавата. Какво е казал по време на разпита, най-вероятно ще стане ясно в събота, когато Софийският градски съд ще гледа мярката му за неотклонение.
Половин час преди него в сграда влезе адв. Димитър Марковски, който потвърди, че ще защитава Николов, отказа коментар.
Сърбия го екстрадира повече от година, след като е издадена европейска заповед за ареста му и 11 месеца след задържането му там.
Николов е с обвинение за участие в престъпна група за длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда.
На 64-годишният Паскал никога преди не му е повдигано обвинение. Не е и осъждан. Затова и името му не е познато. През последните години обаче се свързва с контрабанда на цигари за милиони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 100
|предишна страница [ 1/17 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пожар в Рила
18:53 / 28.08.2025
България е втора в Европа в срамна статистика
18:53 / 28.08.2025
И резиденция "Банкя" попада в списъка с "ненужните" държавни имот...
18:54 / 28.08.2025
Прокурор: Експертизата доказва, че сбруята на парасейлинга е била...
17:40 / 28.08.2025
Инициативата за сексуалната връзка между учителя и ученичката дош...
17:35 / 28.08.2025
Бизнесмен: Много от шофьорите на електромобили споделят, че не би...
16:52 / 28.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
13:13 / 26.08.2025
Много скоро предстои сватба!
22:24 / 26.08.2025
Честито на Деян Донков!
14:45 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS