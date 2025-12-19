ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Парламентът одобри 10 млн. евро гаранция за Фонд "ЕС за Украйна"
''За" гласуваха 108 народни представители, "против" 57, нямаше въздържали се.
Участието на страната е под формата на държавна гаранция в размер на 10 млн. евро, одобрена от Министерския съвет на 11 октомври 2023 г. Издаването на гаранцията е предвидено в Закона за държавния бюджет за 2025 г.
Механизмът позволява на държави от ЕС и други донори да участват доброволно с финансови средства или гаранции. Набраните ресурси служат за обезпечаване на инвестиционни операции на Европейската инвестиционна банка в Украйна, както и за отпускане на грантове и лихвени облекчения, най-вече за инфраструктурни проекти на местно ниво.
Гаранциите на държавите се уреждат със споразумения с ЕИБ, като при евентуално активиране на гаранция загубите се покриват пропорционално от всички участващи страни.
Към момента във фонда участват 16 страни от Европейския съюз, като общият им принос надхвърля 410 млн. евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1043
|предишна страница [ 1/174 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 после...
11:48 / 19.12.2025
Костадин Костадинов: Категорично сме против хартиения вот!
11:32 / 19.12.2025
Нежна кожа без компромиси – модерни решения за гладкост и комфорт...
11:18 / 19.12.2025
Президентът Радев: Властта, която налагаше насила своите интереси...
11:15 / 19.12.2025
Откриха мъртъв мъж на Витоша
11:09 / 19.12.2025
Меглена Кунева: Притеснявам се от измами с новите банкноти, възра...
10:31 / 19.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Петър Янков: Минус 10 градуса и сняг за Нова година
14:24 / 18.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS