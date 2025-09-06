ИЗПРАТИ НОВИНА
Парите "под дюшеците" излизат на светло, спестяванията на българите тръгнаха към депозитите заради еврото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36
©
12,2% годишен ръст на депозитите на домакинствата през юли отчете Българската народна банка (БНБ). Това е значително над обичайните нива от последните години, когато увеличението варираше между 7 и 9%. Според кредитния консултант Тихомир Тошев основна причина за скока е сигурното присъединяване на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г.

"Заради улеснената възможност левовете да се превалутират автоматично и безплатно в евро, част от така наречените пари под дюшеците влизат в банковата система под формата на депозити. Това са средства, събирани от българите с години, а не спестявания от последните месеци“, коментира пред БТА Тошев.

В момента българите държат в банките над 94 млрд. лева, но разпределението е силно неравномерно – около 20% от вложителите притежават 80% от сумата. По-голямата част от гражданите имат сравнително малки депозити – до 20 хил. лв., като 15–16% от тях са до 5000 лв.

По думите на експерта това са "несериозни“ спестявания на фона на икономическата среда и средните доходи у нас. В същото време инфлацията, макар и овладяна, е оставила трайно високи цени, което кара хората с по-малки доходи да посягат към ограничените си резерви.

2025 г. се очертава като рекордна за ипотечното кредитиране, посочва Тошев. Влизането в еврозоната е допълнителен стимул, а страхът от ново поскъпване на имотите кара повече хора да купуват жилища с кредит. Въпреки това близо 45% от сделките все още са изцяло кешови.

"България е далеч от имотен балон. Цените растат заради силното търсене и ограниченото предлагане. У нас те все още са най-ниски в ЕС, а доходите се увеличават“, отбеляза експертът.

Той припомни, че БНБ вече въведе предпазни мерки – минимум 15% собствени средства, срок на кредита до 30 години и ограничение не повече от 50% от доходите да отиват за вноска.

Не се очаква промяна на лихвените проценти по ипотеките, увери Тошев. Законът за въвеждане на еврото предвижда те да останат същите след 1 януари 2026 г. В комбинация с голямата депозитна маса и относително ниския обем кредити, това ще задържи лихвите в диапазона 2,2–2,8% и през следващата година.

Инвестициите във взаимни фондове продължават да растат, макар и по-бавно от депозитите. Участие е възможно и с 1000 лв., но несигурността и липсата на гаранция правят този инструмент по-малко популярен. В момента нискорисковите фондове носят доходност между 2 и 5% годишно.

Закупените с инвестиционна цел имоти носят 3–5% доходност при отдаване под наем, а за последните години ръстът в цените осигури печалби до 50% за някои собственици. Въпреки това експертът напомня, че пазарът е цикличен и е имало периоди със спад до 35%.

"Всички варианти за инвестиция носят както добра доходност, така и риск от загуба. Важно е парите да се влагат умно“, обобщи Тошев. Той препоръча да се заделят между 10 и 20% от месечния доход, което дава спокойствие и финансов резерв за бъдещи нужди.







