ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Журналистката Лияна Панделиева сподели в социалните мрежи как успява да измине цялото разстояние между морето и столицата без да използва спирачката. И не става въпрос за някакъв технически трик или специална система в автомобила, а за умело планиране, внимание към трафика и най-вече – отстояване на безопасна дистанция.
"Оставям такова разстояние между мен и предния автомобил, че там не само между нас може да влезе всеки, който изпреварва, но и когато го видя в огледалото за обратно виждане как се набира, просто отделям крак от газта. Колата сама започва да намалява“, разказва Панделиева.
Според нея, най-важната част от управлението не е какво се случва отпред, а какво се случва отзад. Изпреварва само когато е сигурна, че не приближава бърз движещ се автомобил – често турски, със скорости над 180 км/ч.
"Няма по-агресивни шофьори от турците. Те прекрасно знаят, че в България няма кой да им търси отговорност, дори да карат с 350 км/ч“, допълва тя.
Журналистката поставя под въпрос и състоянието на настилката.
"Трябва да се отбележи и нещо друго – на много отсечки от "Тракия" скорост над 90 км/ч е направо варварство спрямо самия автомобил. Усещането е, че караш не по магистрала, а по третокласен път. Въпреки това, благодарение на двете ленти, и при натоварен трафик има място за всички – онези вляво, които се изживяват като Формула 1, и ние в дясно – търпеливите, които чакаме "турбуленцията“ да отмине."
Малко преди София, идилията на контролираната скорост и доброто шофиране е нарушена от ужасяваща гледка. Полицейска кола със сирена изпреварва колоната от автомобили. В далечината се вижда гъст черен дим, а първоначалното подозрение – още един пламнал храст, се оказва грешно.
На банкета – двама мъже, спрели до полицейски автомобил. На тридесетина метра от тях – напълно обхванат от пламъци автомобил, от който е останал само обгорен скелет.
"Докато минавах покрай него, усетих жегата от огъня в колата си“, споделя Панделиева.
"Страшно е. И е реалността по българските магистрали", завършва своята публикация Панделиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмен: В миналото Одрин беше като мол за българите, но вече и...
11:41 / 07.08.2025
Пенсиите на 7341 души са били под запор
11:23 / 07.08.2025
Предприемач: Българи въртят тарикатски бизнес на безплатни плажов...
10:54 / 07.08.2025
Как ще изглеждат бъдещите евробанкноти?
11:17 / 07.08.2025
Експерт: Има едно правило - пипни, наклони и погледни
10:09 / 07.08.2025
Фирмата коцесионер по повод протеста срещу кариерата в с. Балван:...
10:10 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Азис емоционално към дъщеря си: Ти си всичко, за което мечтаехме
10:24 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS