Панделиева: Не натиснах нито веднъж спирачката, докато шофирах по АМ "Тракия" от морето до столицата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:17Коментари (0)378
©
Как се стига от Бургас до София по магистрала "Тракия“ без нито веднъж да бъде натисната спирачка, дори при натоварен трафик? Отговорът може да изглежда като шофьорско изкуство, но всъщност се корени в едно просто правило – дисциплина и предвидимост зад волана.

Журналистката Лияна Панделиева сподели в социалните мрежи как успява да измине цялото разстояние между морето и столицата без да използва спирачката. И не става въпрос за някакъв технически трик или специална система в автомобила, а за умело планиране, внимание към трафика и най-вече – отстояване на безопасна дистанция.

"Оставям такова разстояние между мен и предния автомобил, че там не само между нас може да влезе всеки, който изпреварва, но и когато го видя в огледалото за обратно виждане как се набира, просто отделям крак от газта. Колата сама започва да намалява“, разказва Панделиева.

Според нея, най-важната част от управлението не е какво се случва отпред, а какво се случва отзад. Изпреварва само когато е сигурна, че не приближава бърз движещ се автомобил – често турски, със скорости над 180 км/ч.

"Няма по-агресивни шофьори от турците. Те прекрасно знаят, че в България няма кой да им търси отговорност, дори да карат с 350 км/ч“, допълва тя.

Журналистката поставя под въпрос и състоянието на настилката. 

"Трябва да се отбележи и нещо друго – на много отсечки от "Тракия" скорост над 90 км/ч е направо варварство спрямо самия автомобил. Усещането е, че караш не по магистрала, а по третокласен път. Въпреки това, благодарение на двете ленти, и при натоварен трафик има място за всички – онези вляво, които се изживяват като Формула 1, и ние в дясно – търпеливите, които чакаме "турбуленцията“ да отмине."

Малко преди София, идилията на контролираната скорост и доброто шофиране е нарушена от ужасяваща гледка. Полицейска кола със сирена изпреварва колоната от автомобили. В далечината се вижда гъст черен дим, а първоначалното подозрение – още един пламнал храст, се оказва грешно.

На банкета – двама мъже, спрели до полицейски автомобил. На тридесетина метра от тях – напълно обхванат от пламъци автомобил, от който е останал само обгорен скелет.

"Докато минавах покрай него, усетих жегата от огъня в колата си“, споделя Панделиева.

"Страшно е. И е реалността по българските магистрали", завършва своята публикация Панделиева.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

