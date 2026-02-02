ИЗПРАТИ НОВИНА
Панделиева: Да сложиш главите на Живков, Ленин, Сталин, Путин и Тръмп пред входа на Троянския манастир е гнусотия и провокация
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:17
©
Гледката от пазарчето пред Троянския манастир е повече от смущаваща. Сред грънци, дървени сувенири с фолклорни мотиви, шарени торбички с ресни и бадурчета, се продават чаши с ликовете на комунистически лидери и съвременни авторитарни фигури. Тази странна и аморфна смес от "родолюбие“ и политически кич предизвика остра реакция от страна на публицистката Лияна Панделиева в социалните мрежи.

"Чашите с комунистически лидери и сатрапи са преплетени с грънци и фолклорни елементи“, отбелязва тя, определяйки ситуацията като показателна за дълбоко институционално безхаберие.

По думите на Панделиева, нито общината, нито Министерството на туризма, нито управата на манастира имат ясна политика за това какво е допустимо да се продава в пространството около национален духовен обект. А Троянският манастир не е обикновена туристическа дестинация.

"На Коледния базар в Крайова можеха да търгуват само тези, които са спазили стриктно разписаните от общината правила за вида изделия. Нямаше нито едно нарушение.“

По време на Възраждането Троянският манастир е духовен и просветен център, място за книжовна дейност и двигател на националното пробуждане. Там намират убежище революционери, сред които и Васил Левски. През 1872 г. в манастира се провежда събрание на Българския революционен централен комитет, а църквата е изписана от Захари Зограф.

На този фон появата на сувенири с лицата на Ленин, Сталин, Тодор Живков, Владимир Путин и дори Доналд Тръмп изглежда не просто неуместна, а цинична.

"Иронията е, че поне три от тези лица са унищожители не само на вярата, но и на хората, които са посещавали църква“, подчертава Панделиева.

Според публицистката проблемът не е само във вкуса, а в подмяната на смисъла. Сувенирите около манастира са "аморфна маса от всевъзможни боклуци, омесени с фолклорни мотиви“, а сред тях се прокрадва и откровена съветофилия.

Допълнително възмущение буди и практиката български търговци да изкупуват турски вази, чинии и чаши, които впоследствие се продават като "български“ сувенири.

"Да сложиш главите на Ленин, Сталин, Тодор Живков, Путин и Тръмп пред входа на Троянския манастир е долна гнусотия и целенасочена провокация“, заявява тя.

Панделиева ясно разграничава фолклорния костюм от националното самосъзнание:

"Родолюбието не е в носенето на забрадка и престилка с пафти. Родолюбието е в запазването на историята и духа на местата, откъдето се ражда стремежът за национална независимост.“

"Недопустимо е пред Троянския манастир, където витае духът на Васил Левски и борците за свобода, да сме свидетели на такова духовно падение. Закрийте базара пред Троянския манастир", завършва своят пост тя.







