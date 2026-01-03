ИЗПРАТИ НОВИНА
ПСС са издирвали момче в района на Сопот
Автор: Теодора Патронова 11:07Коментари (0)379
©
От Планинска спасителна служба са издирвали момче, изгубило се района на Сопот. 

От ПСС съобщиха за ФОКУС, че момчето се изгубило в тъмнината, но веднага се свързало със свои близки, които подали сигнал. Отрядът го намерил бързо. 

От спасителната служба алармират, че в планините е опасно. Днес е доста ветровито, като скоростта на вятъра достигат 20 м/с. Планинските спасители съобщават, че са паднали снежни дъски в района на Седемте рилски езера. Въпреки оскъдния сняг, вятърът предизвиква движение на снежните маси.







