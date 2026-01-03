ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ПСС са издирвали момче в района на Сопот
От ПСС съобщиха за ФОКУС, че момчето се изгубило в тъмнината, но веднага се свързало със свои близки, които подали сигнал. Отрядът го намерил бързо.
От спасителната служба алармират, че в планините е опасно. Днес е доста ветровито, като скоростта на вятъра достигат 20 м/с. Планинските спасители съобщават, че са паднали снежни дъски в района на Седемте рилски езера. Въпреки оскъдния сняг, вятърът предизвиква движение на снежните маси.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Почина Димитър Пенев
12:40 / 03.01.2026
Проф. Чорбанов: Ако Слави Трифонов беше в парламента, всичко щеше...
12:26 / 03.01.2026
МВнР отвори кризисен телефон за българите във Венецуела
12:38 / 03.01.2026
БНБ обясни как ще бъдат унищожавани българските левове
11:41 / 03.01.2026
Компания излезе с позиция след самоволно поставена табела от нейн...
10:41 / 03.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата ...
10:21 / 03.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS