ПП: Твърденията за намеса на партията в случая "Петрохан" са циничен опит трагедията да бъде използвана за предизборна кампания
Автор: Елена Николова 11:31
© ФОКУС
Политическа партия "Продължаваме промяната“ категорично и безусловно отхвърля всички внушения за каквато и да е своя "намеса“ в тежкия криминален случай, свързан с хижа "Петрохан“ и "Околчица“. Това се казва в официална декларация на партията.

Публикуваме я цалата без редакторска намеса: 

Подобни твърдения са не просто неверни – те представляват съзнателна политическа манипулация и циничен опит трагедия, в която сред жертвите и потърпевшите са и деца, да бъде използвана като инструмент за предизборна кампания.

Недопустими са и опитите за манипулации на гърба на деца и техните семейства в момент, в който обществото очаква истина и справедливост, а не политически игри и изкуствено разделение и противопоставяне.

Осъждаме безусловно всякакво насилие и злоупотреба с деца. Престъпленията срещу деца са едни от най-тежките посегателства срещу гражданите и изискват бързо, независимо и безкомпромисно разследване. Всеки, който е извършил или е прикривал подобни деяния, трябва да понесе пълната тежест на закона – без оглед на позиция, връзки или влияние. Със същата сила това важи за ръководителите и чиновниците в институциите, които със своите действия и бездействия носят отговорност за трагичните събития.

Настояваме за включване на международни експерти в разследването и за разкриване на обективната истина, основана единствено на факти и доказателства. Мащабът и сериозността на случая изискват независима експертиза и пълна прозрачност на всеки етап, за да бъде възстановено общественото доверие.

Очевидно е, че настоящият министър е неспособен да изпълни тази задача. Затова призоваваме следващия министър на МВР да осигури пълна прозрачност на разследването и да даде ясен отговор: колко представители на службите са били запознати с дейността на "Национална агенция за контрол на защитените територии“, свързана с хижа "Петрохан“ и обитателите ѝ, и защо в продължение на най-малко 12 месеца не са предприети ефективни мерки.

Призоваваме разследването да продължи с максимален приоритет до разкриване на пълната истина. Обществото има право да знае кои длъжностни лица в ДАНС, МВР и прокуратурата са били информирани, какви действия са предприели и защо институционалната реакция закъснява дори към днешна дата. В случай, че бъдат установени извършители на криминални деяния, те трябва да получат справедливо наказание.

Предупреждаваме, че ще предприемем правни действия срещу всеки, който продължава да разпространява клевети по адрес на партията, нейните членове и симпатизанти във връзка с криминалния случай, с който нямаме нищо общо. Политическият имунитет не е индулгенция за безотговорни обвинения. Нито е вечен – видно от последните социологически изследвания.


