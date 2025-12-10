ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП-ДБ сложиха макет на Пеевски в пленарната зала
Макетът е взел мястото на лидера на "ДПС-Ново Начало", тъй като той отсъства от заседанието.
В момента народните представители обсъждат вота на недоверие на тема провал в икономическата политика, внесен от "Продължаваме промяната - Демократична България".
