ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Отстраниха началника на Софийския затвор заради Брендо
Съгласно чл. 437, ал. 1, т. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс предложение за условно предсрочно освобождаване може да бъде направено от окръжния прокурор или началника на затвора. За подаването на предложението, съгласно чл. 70 от Наказателния кодекс, е нужно едновременно изпълнение на две условия – лишеният от свобода да е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от една втора от наложеното наказание, а в случаите на опасен рецидив - да е изтърпял не по-малко от две трети от наложеното наказание. Именно изпълнението на тези две условия съвкупно, ще бъдат проверени по разпореждане на министър Георгиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 39
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Прокуратурата с подробности за акцията срещу торент сайтовете
15:05 / 02.02.2026
И трите трупа, открити в хижа, са на мъже
14:27 / 02.02.2026
Над 7 милиарда лева все още са в обращение
14:02 / 02.02.2026
Три трупа са открити в хижа високо в планината
13:25 / 02.02.2026
Пиян поляк сътвори безумието на годината на АМ "Тракия"
13:09 / 02.02.2026
АПИ: Всички пътища в страната са изчистени и проходими
13:53 / 02.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
За пети път 97-годишна българка сменя парите
22:03 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS