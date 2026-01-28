ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Отново край Телиш: Тежка катастрофа с тир отне живота на 58-годишен мъж
Автор: Елена Николова 10:41Коментари (0)65
© Илюстративна снимка
Тежка катастрофа в Плевенско e отнела живота на шофьор тази сутрин, съобщиха от полицията. Инцидентът е станал на на главен път I - 3 край село Телиш, където миналата година загина 12-годишната Сияна.

Участъкът е бил заледен. 46-годишен водач на тежкотоварния автомобил с влекач , придвижващ се към София, е изгубил контрол над управлението. Ремаркето е навлязло в насрещната лента и челно е ударило лек автомобил. Колата е влачена на метри от мястото на сблъсъка. Загинал е 58-годишният шофьор на лекия автомобил.

Незабавно след получаване на сигнала в 07:35 часа, местопроизшествието е посетено от екипи на РУ Червен бряг, "Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен и РСПБЗН – Червен бряг. На местопроизшествието се извършва оглед.

Районът е обезопасен, а движението – регулирано, за да се предотвратят последващи инциденти. Към момента организацията на движение в участъка не е променена.

От "Пътна полиция“ апелират водачите да бъдат особено внимателни в зимните условия, да съобразяват скоростта с пътната обстановка, да поддържат по-голяма дистанция и да избягват резки маневри, особено в участъци н риск от заледяване


Още по темата: общо новини по темата: 691
26.01.2026 »
25.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
17.01.2026 »
10.01.2026 »
предишна страница [ 1/116 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Средиземноморски "звяр" обръща времето: Започва с дъжд, но леден ...
09:48 / 28.01.2026
Допълнителните такси, за които да се подготвим при покупко-продаж...
09:37 / 28.01.2026
Банкер: Чейндж бюрата не са регламентирани места за обмен на лево...
09:30 / 28.01.2026
Екзотични и полезни плодове, които растат на другия край на плане...
09:19 / 28.01.2026
Хампарцумян: Пазарът на имоти е рисков, устойчивостта на цените з...
09:14 / 28.01.2026
Бизнесдама: Текучество почти нямаме. Продуктът се продава сам, за...
09:12 / 28.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Внук преби баба си в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: