© Отново километрично задръстване на АМ "Тракия". За това съобщават очевидци в социалната мрежа Facebook.



Те публикуваха кадри, на които се вижда огромната колона от коли. По думите им задръстването е преди тунел "Траянови врата" в посока София.



Шофирайте внимателно и не предприемайте рискови изпреварвания!



