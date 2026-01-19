© виж галерията Най-голямата канадска образователна мрежа Maple Bear, стъпила в София преди 5 г. с детска градина и училище, разширява присъствието си у нас благодарение на български предприемачи и бизнес лидери. Новото училище отваря врати този септември в пловдивското село Марково, в специално проектирана сграда.



Сред инвеститорите, подкрепили създаването на Maple Bear Plovdiv, са административният директор на училището Костадин Бодуков – преподавател, предприемач и успешен мениджър, инвеститорът Мирослав Самуилов, както и Бисер Иванов, Стамен Кочков и Крум Хаджигеоргиев – успешни предприемачи в технологичния сектор, част от ръководството на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).



"Най-смислената област, в която българският бизнес може да вложи усилия и ресурси днес, е образованието. В свят, в който машините стават все по-умни, е жизненоважно хората, които ги управляват, да не изостават. Методологията на Maple Bear дава точно тази основа на следващото поколение професионалисти, от най-ранна възраст - с фокус върху критичното, самостоятелно мислене, функционалната грамотност и изграждането на умения за бъдещето. С подкрепата за такива проекти ние не спонсорираме училища, а инвестираме в бъдещето на българския бизнес“, коментира Костадин Бодуков.



Вече в над 40 държави по света Maple Bear Global Schools въвежда канадската образователна система по двуезичен модел от ново поколение - с развитието на детето в центъра на учебния процес. Канада е винаги в първите позиции от англоговорящи държави в класацията PISA, която оценява как децата прилагат наученото в училище в реалния живот.



Децата вече могат да кандидатстват в Maple Bear Plovdiv за предучилищна група за 5-годишни, предучилищна група за 6-годишни, както и за първи клас за учебната 2026–2027 година. До края на януари таксите са преференциални.



Подходът и програмата на Maple Bear се съчетават с българската учебна програма, одобрена от МОН, което гарантира, че учениците усвояват националните знания, но и придобиват умения, които ще им бъдат полезни в целия свят.



Всички предимства на канадската образователна система, които я позиционират на водеща позиции в класацията PISA, ще представи Джъстийн О`Грейди, директор "Учебна програма" в Maple Bear Global Schools. Тя пристига у нас за специален семинар за родители, който ще се проведе на 31 януари от 11 часа в DoubleTree by Hilton Plovdiv в Пловдив.