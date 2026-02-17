Откриха нарушения при вендинг машините, липсва задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро

© През периода 9-13 февруари 2026 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) проведе целеви проверки на автомати за самообслужване (вендинг машини) на територията на страната. Инспекциите се организират въз основа на постъпили потребителски сигнали, което позволява на органа да идентифицира системни проблеми и да насочва ресурсите си там, където е най-необходимо за защита на обществения интерес.



При проверките на автомати за храни, напитки и детски играчки бяха установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото в Република България - основно липса на задължителното двойно обозначаване на цените в левове и евро. КЗП напомня на търговците, че дори при законови изключения, те са длъжни да осигурят информация за цената и в двете валути по ясен и достъпен за потребителя начин.



От всички проверени субекти бе изискана подробна информация за цените и мотивите за евентуално тяхно повишаване. В момента тече законовият срок за представяне на данните, като проверките продължават. Комисията обещава да информира потребителите за резултатите от дейността си, базирана на сигнали и текущ мониторинг на пазара.