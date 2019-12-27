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|Откриха 700 литра контрабанден дизел в Звездец
Полицаите намерили и иззели два 200-литрови метални варела с дизелово гориво и десет туби от по 30 литра с дизелово гориво. Общото количество на откритото дизелово гориво е около 700 литра. За произхода му 40-годишният мъж не дава адекватни обяснения, както и не представя документ за платен акциз.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Малко Търново.
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