Откраднаха автомобила и инвалидната количка на тежко болен самотен баща
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:47Коментари (1)320
© бТВ
Самотен тежко болен баща остана без кола и инвалидна количка след кражба. Вече сме ви разказвали за Светлозар Дончев сме - той страда от болестта на Бюргер.

Това е рядко заболяване, което води до ампутации на крайниците. Без инвалидната си количка той остава прикован за леглото, а 13-годишният му син се грижи за него.

Мъжът се нуждае от средства за нова количка и за лекарства и наем на жилището, съобщава бТВ.

Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:

Общинска банка

IBAN: BG26 SOMB 9130 1036 6611 02

BIC: SOMBBGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

За потребителите на Revolut, дарения се приемат на @svetloehzp.

За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.







Какъв гном трябва да си за да направиш това нещо? И относно медиите - дайте повече инфо за колата и регистрацията, не се знае може пък и да се намери!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

